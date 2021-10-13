فيديو- البحوث الفلكية: هناك زلازل تحدث بشكل شبه يومى داخل الأراضى المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عماد جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه ليس هناك علاقة بالزلزال الذى وقع فى مصر عام 1992، والزلزال الذى وقع بجزيرة كريت اليونانية أمس الثلاثاء، ويبعد عن الحدود المصرية فى مرسى مطروح بحوالى 420 كيلو مترا





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية: "رصدنا حدوث زلازل تحدث بشكل يومى فى جزيرة كريت اليونانية، ولا يوجد شهر معين مرتبط بوقوع الزلازل". وأضاف: "هناك زلازل تحدث داخل الأرضى المصرية بشكل شبه يومى بواقع زلزالين أو ثلاثة، وهذا لا يعنى دخول مصر فى حزام الزلازل على الإطلاق".

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