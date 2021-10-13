وضعت عدة شروط.. التعليم: منع تصوير الطلاب والمنشآت التابعة لـ الوزارة

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منع التصوير داخل المنشآت التعليمية "المدارس، الادارات، المديريات، الهيئات، المراكز" إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامى للوزارة، أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها.





وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك" أنه سيتم منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر، كما يحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة. ولفتت إلى أنه يقتصر التصريح للإعلام على مديرى المديريات والهيئات والمراكز التابعة فى حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

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