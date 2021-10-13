فيديو- جميل عفيفى: إسرائيل تصدر الأكاذيب عن حرب أكتوبر للتغطية على هزيمتها

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والمراسل العسكرى جميل عفيفى، إن شهادة الفريق أحمد بدوى فى البرلمان بعد انتصار أكتوبر ترد على الأكاذيب الإسرائيلية بأنهم احتلوا السويس خلال حرب أكتوبر حتى بعد 48 عاما.





وأضاف، خلال حوار مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، فى برنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، للحديث عن انتصارات أكتوبر، بمناسبة الذكرى الـ48 لذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أن محاولات تزييف التاريخ تستهدف إحياء أكذوبة الجيش الذى لا يقهر، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلى.

وفنَّد جميل عفيفي مزاعم إسرائيل بأن جيشها كان على مشارف القاهرة، خلال حرب أكتوبر، قائلًا: إن ما فعلوه أشبه بـ فيلم سينما للتغطية على هزيمتهم الفادحة على الضفة الغربية للقناة، محاولين بذلك تزييف التاريخ للأجيال الجديدة التى لم تعاصر تلك الفترة، غاضين الطرف عن تصريحات قادتهم وقتها مثل موشيه ديان، وجولدا مائير، بشأن الهزيمة الكبيرة التى ألحقها الجيش المصرى بهم.

وأوضح أن ما تدَّعيه إسرائيل بأن جيشها استغل ما يسمى بـ ثغرة الدفرسوار، هى محاولة بائسة لتصدير الصورة وكأنهم من حققوا الانتصار، فيما تعد هذه معركة ضمن 50 معركة فى حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلى لم ينجح فى اختراق أى منطقة، وأن محاولتهم باءت بالفشل وتكبدوا خسائر هائلة فى الأرواح والعتاد، ولم يستطيعوا احتلال السويس كما زعموا.