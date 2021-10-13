/655795/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-وتالقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ، مباراة أمريكا وكوستاريكا في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية كندا أمام بنما في تمام الساعة 1.30 فجر الخميس الهندوراس أمام جامايكا في تمام الساعة 2.30 فجر الخميس مواعيد مباريات الدوري البرازيلي فلامينجو أمام جوفينتود 12 صباحاً (الخميس) أتليتيكو مينيرو أمام سانتوس في تمام 12 صباحاً (الخميس) شابيكوينسي أمام أتليتيكو باراناينسي 12 صباحاً (الخميس) فورتاليزا امام جريميو في تمام الساعة 1.30 فجر الخميس كورينثيانز أمام فلومينينسي 2 فجر الخميس إنترناسيونال أمام أميريكا مينيرو 2.30 فجر الخميس

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