فيديو- البحوث الفلكية: 4 مناطق أكثر عرضة لـ الزلازل فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC الفضائية: "أكثر الأماكن التى تشهد زلازل فى مصر هى "شمال البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس ومنطقة وادى حجول".

وأضاف أن الزلزال الذى وقع ضرب جزيرة كريت اليونانية، نتيجة أن الجزيرة منطقة تصادم بين القارتين إفريقيا وأوروبا، وهذه المنطقة تشهد زلازل متوسطة وفوق المتوسطة كثيرا.

ولفت رئيس معهد البحوث الفلكية إلى أن الزلازل لن يستطيع أحد إيقافها، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من الخسائر عقب وقوعها، قائلا: "إذا حدث زلزال يجب على الشخص أن يحمى نفسه وخصوصا رأسه حتى لا يسقط شىء عليها، وعليه أن يجلس أسفل منضدة أو أى مكان صلب يحميه".