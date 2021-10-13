دوليو الزمالك يتوجهون إلى كينيا.. تفاصيل

يتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين إلى كينيا في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء وذلك للانضمام لبعثة الفريق المتواجدة بالعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وسيسافر اللاعبون برفقة الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

واللاعبون هم : محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو خماسي المنتخب المصري والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي. ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.