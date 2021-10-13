أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُعقد أعمال الدورة الـ86 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، منها: اختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربى لعام 2022، وكذلك آخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية بعقد المنتدى الوزارى العربى الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية فى ديسمبر 2021.

القاهرة

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إدارة الطاقة - الاجتمــاع الخامس عـشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية -عبر تقنية الاتصال المرئى- بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة فى الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمى للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا، ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات على رأسها آلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية.

القاهرة

تنطلق اجتماعات لجان البرلمان العربى والتى تستمر على مدى يومين، وتسبق جلسة البرلمان العربى لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث المقرر عقدها يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 62 رحلة جوية لنقل 7 آلاف و407 ركاب إلى وجهات محلية ودولية، فضلا عن تسيير 4 رحلات شحن جوى، وذلك بمعدل 40 رحلة دولية، و22 رحلة داخلية.

موسكو

يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع رؤساء أجهزة الاستخبارات فى رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومن المقرر أن يصل رؤساء أجهزة الاستخبارات فى بلدان رابطة الدول المستقلة، إلى موسكو للمشاركة فى الاجتماع السابع عشر لاجتماع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات فى الدول الأعضاء فى الرابطة.

أثينا

يبدأ وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس زيارة إلى واشنطن تستغرق يومين للمشاركة فى الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى الأمريكى اليونانى، مع احتمالية أن يوقع ديندياس البروتوكول الثانى لتعديل اتفاقية التعاون الدفاعى المشترك بين اليونان والولايات المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين.

القاهرة

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، ملتقى دوليا يتناول أثر محو الأمية فى نهضة وتنمية الأمم والشعوب، وذلك فى إطار احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمى لمحو الأمية، ويتناول عدة محاور رئيسة على رأسها محو الأمية أسبابها وسبل مواجهتها، و دور مؤسسات التعليم والتربية فى التصدى لمكافحة الأمية والجهل والقضاء على الأمية كأحد أهداف تحقيق التنمية ونهضة المجتمعات والدور المحورى للمجالس التشريعية والتنفيذية فى مكافحة آفات المجتمع ومحو الأمية.

القاهرة

توزع وزارة الأوقاف 16 طنا من لحوم مشروع صكوك الأضاحى على محافظات: "كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، البحيرة"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الـ11 من بدء مرحلة التوزيع ضمن المشروع.

القاهرة

تنطلق المنافسات الرسمية لـ بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 أكتوبر الجارى على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة 359 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية.