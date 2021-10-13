مشاركة الرئيس السيسى فى قمة فيشجراد تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتناولت "الأهرام" و"الأخبار" والجمهورية" تأكيد الرئيس السيسى، خلال القمة، أن فى مصر قيادة تحترم شعبها، وتسعى من أجل تقدمه، ولا تنصاع لأى إملاءات لما تفعله، ودعا أوروبا إلى تفهم ما يحدث فى مصر، وإلى حوار عميق وشامل حول التعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة، مشيرا إلى أن مصر استقبلت ستة ملايين لاجئ، وتتعامل معهم بوصفهم (ضيوفا) لا (لاجئين)، ورفضت المزايدة بهم.

ونقلت الصحف الثلاث عن الرئيس قوله، خلال مشاركته فى قمة (دول فيشجراد ومصر)، إن مصر تسعى للتقدم فى جميع المجالات، من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها، مضيفا فى مؤتمر صحفى، أن تفهم (أصدقائنا الأوروبيين) فى التجمع ما يحدث فى مصر مهم، لكنه غير كاف، مشددا على أننا قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، ولسنا بحاجة لأن يقول لنا أحد إن معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.

وأوضح الرئيس السيسى قائلا: "أنا مسؤول عن حياة 100 مليون مواطن، والحفاظ عليهم؛ وهذا أمر ليس باليسير، وحول قضية الهجرة غير المشروعة، أكد الرئيس أن مصر لم تترك اللاجئين الذين تستضيفهم ليلقوا مصيرهم فى البحر أو للمجهول، بل دمجتهم فى المجتمع"، مشددا على أن مصر لم تقبل من منظور أخلاقى أو إنسانى أن تجمع اللاجئين فى معسكرات، أو تصدرهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير المشروعة.

وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام القمة، تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دول تجمع (فيشجراد) الذى يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، لنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة والتعاون فى مجال التعليم والتدريب والجامعات، مضيفا أن مصر تنمو وتتقدم بمعدلات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، أخذا فى الاعتبار حجم التحديات المتراكمة وقلة الموارد.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والتحديات العديدة التى تموج بها المنطقة، وعلى رأسها انهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول التى تعانى وطأة الأزمات، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والسعى إلى حلول سياسية لتلك الأزمات.

كما ركزت "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" على عدد من موضوعات الشأن المحلى المختلفة على رأسها تأكيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة المساعد أول شهيد بسام نجيب إبراهيم على، أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التى تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها، وطالبهم بضرورة الحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة لتظل القوات المسلحة على العهد دائما تحمى الوطن وتصون مقدراته.

واستحوذ النشاط الاقتصادى على اهتمام أغلب الصحف المصرية الصادرة اليوم، فقد سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الخبر المتعلق بالمشروع الجديد الخاص بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة 6 مليارات جنيه، وذكرت فى هذا الإطار إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتى إنبى وبتروجت، لإنشاء المشروع الجديد للتقطير بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه وبطاقة تصميمية 5 ملايين طن خام سنويا وتشمل وحدات لاسترجاع الغازات (البوتاجاز).

ولفتت "الأهرام" إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التى تعد الركيزة الأساسية فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

كما نقلت "الأهرام" تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة خلال السنوات السبع الماضية من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى؛ ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة.

وعلى صعيد القطاع الصحى، فقد أبرزت صحيفة "الجمهورية" خبر إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 57 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مستوى 17 محافظة من محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" طوال أكتوبر الجارى وذلك ضمن القوافل الدورية التى تنظمها الوزارة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وفى تناولها أيضا للشأن المحلى، نقلت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء -خلال زيارته أمس محافظة الأقصر لتفقد عد من المشروعات الجارى تنفيذها فى المجال السياحى والخدمى والتنموى- أن الدول بكل أجهزتها تقدم كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان "الأقصر فى ثوبها الجديد" وذلك على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع أولا بأول الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق لإقامة هذه الاحتفالية لتضاهى احتفالية موكب المومياوات الفرعونية التى أبهرت العالم أجمع.

وفى الشأن العالمى، ركزت صحيفة "الأخبار" على انطلاق قمة العشرين الافتراضية حول أفغانستان، وقالت فى هذا الإطار إن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان انطلقت فى العاصمة الإيطالية روما، وأوضحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أن القمة الافتراضية التى تعقد عبر الفيديو، تركز على الدعم الإنسانى العاجل (للسكان الأفغان، ومحاربة الإرهاب، وحرية التنقل داخل البلاد وفتح الحدود).

ولفتت إلى أن القمة عقدت بمشاركة رؤساء دول وحكومات إلى جانب البنك الدولى والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ولكن غاب عنها الرئيسان الروسى والصينى، إذ يشارك ممثلان عنهما، حسبما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشارت "الأخبار" إلى أنه ومع بدء المحادثات، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليار يورو للشعب الأفغانى ودول الجوار لتجنب انهيار إنسانى واقتصادى واجتماعى، مضيفة أن "الشعب الأفغانى يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان.. لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى الشعب الأفغانى ودول الجوار التى كانت أول من قدم له المساعدة".

من جانبها، قالت نبيلة مصرالى، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، إن من شأن الاجتماع أن يتيح للجانب الأمريكى والأوروبى معالجة قضايا تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء وتجنب تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.

وأكدت مصرالى أن اللقاء «غير الرسمى» لا يشكل اعترافا بالحكومة الانتقالية التى أعلنت عنها طالبان التى كانت قد استولت على السلطة فى أفغانستان أغسطس الماضى بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، ولم تعترف أى دولة حتى الآن بشرعية حكم طالبان فى أفغانستان.

وفى تنالها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن البلاد تعرضت، مساء أمس الأول وفجر أمس، لأمطار رعدية غزيرة صاحبها برق شديد، على بعض المناطق من القاهرة ومدن القناة ومحافظات الوجه البحرى وسيناء وحتى شمال الصعيد، ينذر بشتاء قارس البرودة وشديد الأمطار هذا العام، بسبب التأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى، وتظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (مطروح، السلوم، الضبعة) اليوم وغدا.

وأوضحت الصحيفة أنه لتجنب حدوث أى أزمات خلال فصل الشتاء، كثفت المحافظات استعداداتها وخططها لمواجهة موسم الأمطار، وأى أزمات محتملة، مضيفة أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أكد – فى هذا الإطار- وضع خطة محكمة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ، أو تجمع مياه فى أى موقع.