إنفوجراف- الوزراء فى يوم الحد من الكوارث: مليار جنيه لمواجهة تداعيات السيول

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جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن العالم يحتفل بهذه المناسبة فى إطار محاولات المجتمع الدولى المستمرة للوقوف على أرضية مشتركة فى التعامل مع ما يتعرض له من كوارث وأزمات تتسبب فى خسائر اقتصادية وبشرية لا يُستهان بها قد تُعرقل جهود التنمية بشكل كبير.
كما أوضح جهود مصر فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن صندوق تحيا مصر رصد مليار جنيه فى مواجهة تداعيات السيول، كما تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد ن المخاطر.
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