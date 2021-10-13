صور.. بوابة محور محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية.. العمل مستمر

جدة - نرمين السيد - وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى وقت سابق، التشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام بنموذج بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى، الذى يبلغ طوله 12.5 كم وبعرض 124 مترا كمرحلة أولى بداية من مسجد الفتاح العليم، وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، حيث تشمل أعمال التنسيق الأرصفة، واللاند سكيب، واللافتات المرورية، والإنارة، وغيرها.

وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن المحور يمتاز بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر تسليم الموقع نهاية سبتمبر المقبل.