/655799/مواجهات-نارية-تنتظر-محمد-صلاح-مع-ليفربول-من-شهر-أكتوبر

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهات نارية بعد نهاية التوقف الدولى ، خلال منافسات شهر أكتوبر في الموسم الجاري 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي على رأسها موقعة مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة في مسابقة البريميرليج، على ملعب "أنفيلد".

كما يصطدم فريق ليفربول بنظيره أتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر، على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

بريستون نورث ايند أمام ليفربول يوم 26 أكتوبر ضمن منافسات دور الـ 16

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.