عايدة رياض عن محرم فؤاد: «اتجوزته عشان أغيظ واحد بيه وجالي عقده بسببه»

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دوت الخليج يرصد تصريحات عايدة رياض عن زوجها

الصدفة تجمع بين عايدة رياض ومحرم فؤاد

أوضحت عايدة رياض أنها كانت مرتبطة عاطفيا بشخص ما، وكانت هناك العديد من المشاكل والخلافات بينهما، وفي نفس التوقيت تقدم محرم فؤاد للزواج منها، مضيفة: “حبيت أغيظ الشخص التاني، وبعدين عملت خطوبة بس معرفتش أفسخها، واستمر جوازي بمحرم 12 سنة، ووقت ماتجوزته كان عندي 20 سنة”.

تفاصيل تعارف عايدة رياض على محرم فؤاد

وتابعت عايدة كاشفة عن قصة تعارفهما قائلة إنها كانت عندما حضر أحد عروض الفرقة القومية للفنون الشعبية التي اشتركت فيها على مسرح عبد الوهاب في الإسكندرية، وشاهد أداءها لرقصة "البمبوطية"، وكان في ذلك الوقت مطربا كبيرا معروفا، وطلب مقابلتها، وتابعت: "جه في الكواليس، وقاللي يا عايدة إنت جميلة جدا وكنت هايلة في الرقصة. بكره عندي حفلة في المسرح وعايزك تقدميني”.

ثم تطورت علاقتهم بخطوبة في البداية حتى تغيظ شخصا كانت بينها وبينه خلافات بسبب الأديان، وبعد تزوجهما بـ8 سنوات وبدأت الخلافات بينها وبين محرم فؤاد بسبب رفضه رغبتها في العودة للتمثيل، خاصة وأنها لم تنجب وكانت تشعر بالضيق، لكنها كانت متخوفة من طلب الطلاق.

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وأضافت: "هو كان هيبة وشخصية كبيرة، وأنا كنت مفعوصة. كان غول حتى في خناقاته وكنت أتخض منه. مرة واحدة في حياته كنا في لندن وإتخانق معايا خناقة كبيرة على غيرة وحاجات تافهة، وكانت علقة جامدة جدا كنت حموت فيها، حتى الله يرحمه بليغ حمدي وخالد الأمير كانوا في لندن وشافوا، قال له إنت مجنون دي لو خرجت تخش السجن."