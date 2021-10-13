/655801/الأهلي-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-الحرس-الوطنى

يستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد حصول بعدما لاعبي الفريق، على راحة سلبية أمس الثلاثاء قبل التوجه غدا الخميس للنيجر بطائرة خاصة لملاقاة الحرس الوطنى على أن يختتم المارد الأحمر استعداداته فى القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للملاعب المصرية مع انطلاق مسابقة ‏الدوري الممتاز بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 لكل فريق في كل مباراة بالموسم الجديد ‏بشكل مبدئي، بعد موافقة الجهات الأمنية.‏

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر ‏الجاري بمشاركة 18 ناديا.‏ وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز كالتالي:‏

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي.

‏ الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.

الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏

الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب.

‏ الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏

الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.

الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي.

‏ الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.

الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي.

‏ الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.

الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي.

‏ الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الإتحاد السكندري.

الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏

الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان.

‏ الأسبوع الخامس عشر: انبي × الأهلي.

‏ الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش.

‏ الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏

تدريبات الأهلي

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة.