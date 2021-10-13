مشوارك سعيد .. كثافات مرورية مرتفعة في شارعي الهرم وفيصل

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ينشر موقع «دوت الخليج»، حركة مرور السيارات خلال الساعات الأولى صباح اليوم ، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

دوت الخليج

وترتفع الكثافات المرورية على محور 26 يوليو أعلى مناطق ميدان لبنان للقادم من الطريق الدائري باتجاه المهندسين.

أيضا يشهد كوبري 15 مايو كثافات مرورية عالية في حركة مرور المركبات للقادم من مناطق ميدان لبنان باتجاه القاهرة.

كما يشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية عالية في حركة مرور السيارات للقادم من الطريق الدائري وحتى جامعة القاهرة، مع ارتفاع في كثافات المركبات في شارع السودان بمحيط جامعة القاهرة.

شوارع الجيزة

كما يشهد شارع الهرم بطئا في حركة مرور السيارات من مناطق الطالبية وحتى كوبري الجيزة، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة من مناطق مدكور وحتى كوبري فيصل المعدني.

ويشهد شارع البحر الأعظم بطء في حركة مرور السيارات بمحيط قسم الجيزة باتجاه المنيب، كما تظهر كثافات مرورية في شارع النيل السياحي في التقاطع مع كوبري عباس.

حركة المرور في الجيزة

ويشهد كورنيش النيل في الوراق استقرارا في حركة مرور السيارات، مع تكدس مروري على كوبري الساحل بمدخل الوراق باتجاه القاهرة، واستقرار في حركة المرور على كورنيش إمبابة والعجوزة.

وترتفع الكثافات المرورية في شارع التحرير في الدقي باتجاه القاهرة، مع استقرار الحركة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع جامعة الدول العربية.

حركة المرور في الجيزة

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ خدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258