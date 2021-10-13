/655803/انتداب-المعمل-الجنائي-لمعاينة-حريق-مصنع-أثاث-في-أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر بانتداب المعمل الجنائي، اليوم الأربعاء، لمعاينة حريق شب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية،لتحديد قيمة الخسائر ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل مصنع بأكتوبر

حريق هائل داخل مصنع بـ المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

وكان نشب حريق هائل داخل مصنع بـ المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

مصنع أثاث

وبالفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث الجيزة، أتضح نشوب حريق في مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم محاصرة النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع إصابات.

وفي سياق أخر إندلع حريق هائل، داخل مصنع الهلال والنجمة بدائرة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حريق هائل داخل مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بإندلاع حريق داخل مصنع الهلال والنجمة بالعاشر من رمضان.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وجار محاولات السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى محيط الحريق مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.

وفي سياق أخر اليوم شهدت محافظة سيناء، انهيار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء، بسبب اصطدام حفار تحملة سيارة نقل تابعة لمحافظة جنوب سيناء، ونتج الحادث عن وفاة سائق سيارة نقل بعد اصطدامها بكوبرى مشاة بمنطقة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب آخر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما سقط كوبرى المشاة سقط ، الساعة الثانية ظهرًا، بجنوب سيناء إثر اصطدام سيارة نقل به وجرى على أثر الحادث، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث، للتعرف على ملابساته وإنقاذ الموقف، وتم نقل جثة السائق المتوفي والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.