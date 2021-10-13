/655807/النائبة-ريهام-عفيفي-علاقات-مصر-الخارجية-شهدت-تطورات-غير-مسبوقة-أعادت-لمصر-ريادتها-الأقليمية-والدولية

اكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على اهمية دور لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والمهام الموكلة اليها وفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس،خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تحولات شديدة فى موازين القوة الدولية، إضافة إلى ظهور تحالفات وتكتلات وتحركات على المشهد العالمي تتطلب متابعتها بمنتهى الدقة خاصة فيما يتعلق منها بشئون الامن القومي المصري،ووضع علاقتها الخارجية بمختلف الدول ومستقبل هذه العلاقات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ريهام عفيفي على استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي

العلاقات الخارجية

واشارت عضو مجلس الشيوخ ريهام عفيفي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، وسياسة مصر الخارجية شهدت تطورات غير مسبوقة خاصة وأن مصر كانت تعاني من تدهور كبير في هذه العلاقات على المستوى الإقليمي وقارة إفريقيا، مشيرة إلى ان الإدارة المصرية أدارت هذا الملف باحترافية عالية المستوى، ونجحت في أن تنفتح علي كل دول العالم شرقا وغربا وتعتمد علي علاقات متوازنة قائمة علي المصالح المتبادلة بعيدا عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأمر الذي جعل مصر بعلاقاتها الخارجية ودبلوماسيتها الرشيدة تصبح دولة مسموعة الكلمة ومعتبرة الرأي في كثير من القضايا العربية والإقليمية والدولية مما يستوجب معه وعلي التوازي أن تطلع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بدور هام ومطلوب وطبقا لاختصاص اللجنة الوارد في القانون ولائحة المجلس .

الامن القومي العربي والافريقي

واكدت عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، انه نظرا لوجود العديد من الملفات الخارجية في محيط مصر العربي والأفريقي والدولي علي درجة كبيرة من الأهمية مما يتطلب بذل الجهد والتنسيق المستمر مع دوائر صنع القرار في مصر كوزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وكل سفارات الدول المشتبكة في ملفات ذات أهمية لمصر.