الرى: إزالة 5603 حالات تعد على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالى التعديات المستهدف إزالتها يبلغ نحو 165 ألف حالة على مساحة تبلغ 19.4 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن إجمالى أعداد التعديات المتبقية يبلغ 159 ألف حالة تعد على مساحة تبلغ نحو 18 مليون متر مربع.

من جهة أخرى، تواصل الرى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترعا بأطوال 9521 كيلومترا حتى الآن، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل 2868 كيلومترا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح مساقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 26 كيلومترا، وجارى العمل فى باقى الأطوال، مؤكدا أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة.