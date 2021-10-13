رئيسة القومي للمرأة تجتمع مع ممثلي الاتحاد الاوروبي والامم المتحده لبحث سبل...

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع كل من السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ، والسيد إبراهيم العافية مسؤول قطاع التعاون بالمفوضية الأوروبية فى القاهرة ، والسيدة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، وكريستينا اعرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، وجيرمي هوبكنز من اليونسيف ،، والسيدة جيرمين حداد نيابة عن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر
هدف الاجتماع بحث سبل التعاون المستقبلية بين الجهات المشاركة لتمكين المرأة والتي تأتي في اطار الشراكة القائمة بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الاوروبي وهيئة الأمم المتحدة .
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