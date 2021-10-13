الأرصاد تكشف توقعات الطقس.. أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها عن طقس اليوم الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية.

وقالت الهيئة في بيانها إن الأجواء الخريفية تستمر على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وفيما يخص حالة الطقس ليلا، توقعت الهيئة أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.