الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور بالنصب التذكاري في ميدان الأبطال ببودابست

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إلي العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"، حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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