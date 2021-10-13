/655812/وزير-الزراعة-يبحث-مع-ممثل-جامعة-فلوريدا-الأمريكية-إنشاء-مركزعالمي-لإنتاج-أجود-شتلات-الفراولة

دوت الخليج

كما بحث وزير الزراعه مع "هاريسون" التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمده للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلى او التصدير وقيام الشركة الاستثمار بقطاع الزراعة فى مصر وذلك عن طريق انشاء مشتل نموذجى عالمى بالاضافة إلى مركزاً دوليا للتمييز العلمى Center of Excellence والذي سوف يمكن جمهورية مصر العربية أن تكون مركزاً عالمياً لتصدير أصناف شتلات الفراولة المعتمده ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم فى ظل وجود عدة اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وكثير من الدول علاوة على قيام الحجر الزراعى المصرى بفتح الأسواق الجديده أمام صادرات مصر من تلك الشتلات.

وتشاور وزير الزراعة أيضا ممثل جامعة فلوريدا التعاون في مجال إجراء الأبحاث والتجارب العلمية لأستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة كما الإتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزراعين المصريين خلال الموسم القادم حتى يصبح المنتج المصرى أكثر تنافسية علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمده من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الاصلي والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون القادم.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون القادم مع عدة جامعات امريكية أخرى والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالميه ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البرى وغيرها.

ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات امام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الاكثار الخضرية العالميه محلياً وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية لتصدير أفضل الأصناف العالميه خاصة بعد انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية UPOV.

المنتج المصرى أكثر تنافسية

وتشاور وزير الزراعة أيضا مع ممثل جامعة فلوريدا التعاون في مجال إجراء الأبحاث والتجارب العلمية لأستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة كما الإتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزراعين المصريين خلال الموسم القادم حتى يصبح المنتج المصرى أكثر تنافسية علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمده من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الاصلي والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون القادم مع عدة جامعات امريكية أخرى والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالميه ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البرى وغيرها.

ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات امام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الاكثار الخضرية العالميه محلياً وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية لتصدير أفضل الأصناف العالميه خاصة بعد انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية UPOV.