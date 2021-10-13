/655815/إزالة-٥٦٠٠-حالة-تعدى-خلال-الحملات-الموسعة-لإزالة-التعديات-علي-نهر-النيل-والمجارى-المائية

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر، وتبلغ أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا .

دوت الخليج يرصد تفاصيل ازالة التعديات على المجاري المائية بنهر النيل

إزالة التعديات على نهر النيل

هذا وقد أشارت إلى أنه قد تم حتى تاريخه إزالة ٥٦٠٣ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، واعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٥٢١ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٦٨ كيلومتر.

كما تم طرح مساقى باطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.