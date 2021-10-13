/655817/وزير-الزراعة-يبحث-مع-ممثل-جامعة-فلوريدا-الأمريكية-إنشاء-مركزا-عالميا لإنتاج-أجود-أصناف-شتلات-الفراولة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور باتريك هاريسون، ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية، لإنتاج الشتلات، أجود أصناف الفراولة المتميزة عالمياوذلك بحضور د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

دوت الخليج

وزير الزراعة يستقبل ممثل جامعة فلوريدا

وبحث السيد القصير، وزير الزراعة، مع "هاريسون" التعاون في توفير أفضل الأصناف من شتلات الفراولة المعتمده للمزارعين المصريين سواء للاستهلاك المحلى او التصدير وقيام الشركة الاستثمار بقطاع الزراعة فى مصر وذلك عن طريق انشاء مشتل نموذجى عالمى بالاضافة إلى مركزاً دوليا للتمييز العلمى Center of Excellence، والذي سوف يمكن جمهورية مصر العربية أن تكون مركزاً عالمياً لتصدير أصناف شتلات الفراولة المعتمده ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم فى ظل وجود عدة اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وكثير من الدول علاوة على قيام الحجر الزراعى المصرى بفتح الأسواق الجديده أمام صادرات مصر من تلك الشتلات.

وزير الزراعة يحبث مع ممثل مجال إجراء الأبحاث والتجارب لاستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة

وزير الزراعة بحث أيضا مع ممثل جامعة فلوريدا التعاون في مجال إجراء الأبحاث والتجارب العلمية لأستحداث وتربية أصناف فراولة جديدة كما الإتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة للمزراعين المصريين خلال الموسم القادم حتى يصبح المنتج المصرى أكثر تنافسية علاوة على حصول المزارعين على الشتلات المعتمده من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الاصلي والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على ضرورة توقيع مذكرة تعاون مشتركة لتكون نواة للتعاون القادم مع عدة جامعات امريكية أخرى والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالميه ومنها الموالح والتوت الأزرق والتوت البرى وغيرها.

ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات امام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الاكثار الخضرية العالميه محلياً وكذلك وضع مصر على الخريطة الدولية لتصدير أفضل الأصناف العالميه خاصة بعد انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية UPOV.