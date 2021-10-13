«مهموم بالجميع»...أشرف زكي يشيد بالرئيس السيسي لهذا السبب

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دوت الخليج يرصد إشادات أشرف زكي بالرئيس السيسي

أشرف زكي يشيد بجهود الرئيس السيسي

وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على قناة MBC مصر مشيدا بالرئيس السيسي وموضحا الفارق الذي حدث بسببه في الوسط الفني: “رئيس الجمهورية مهموم بالجميع، في ظل مشاغله الداخلية والخارجية، ورغم تلك الهموم والمشاغل الكبير، بمجرد أن يلمح أن هناك فنان يمر بأزمة يوجه بحل أزمته على الفور واهتمامه بملف التأمينات الخاصة بالفنانين، وهو أول رئيس جمهورية أعتقد في العالم يهتم بهذا الملف أشكره كثيرا، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، نتمنى الجلوس مع الرئيس وبإشارة من الرئيس فقط، نكون خدامين لتلك البلد".

أشرف زكي يكشف معناة نجوم الفن والنقابة من قلة الموارد

وأشار أشرف زكي لمعاناة النقابة من قلة الموارد، قائلا: "لدينا أهم وأكبر مشروع علاج، ولكن الموارد لا تكفي فنلجأ إلى أهل الفن، من أجل المساعدة في ذلك، وأنا قمت بتدشين جروب على واتس آب يضم عدد من أبناء الأسرة الفنية يتبرعون من أجل العلاج، ولا يمكن أن أعلن عن أسماء لأن ذلك يغضبهم".

وتباع: “أنا لا أعيش إلا لخدمة الناس، وأستمتع كثيرًا بذلك، حيث إن العمل النقابي تطوعي دون أجر، وأنا تعودت على ذلك، ولا أجزع من المشكلات التي تحدث لأنه في النهاية اختياري وقراري”.

موقف مؤثر لدنيا سمير غانم رغم وفاة والدها

وعلى نفس السياق، حرص أشرف زكي على حكي موقف انساني للفنانة دنيا سمير غانم قائلا: "دنيا سمير غانم وهي موجودة على الجروب الذي قمت بتدشينه، وبعد وقت قليل من وفاة والدها، شاهدت رسالة بأن أحد الفنانين يحتاج إلى عملية، دخلت على الشات الخاص بي وقالت لي أنها بعد غد سترسل مبلغ للمساعدة، فقلت لها (أنتي في إيه ولا في إيه؟) لا أرغب في حكاية مواقف أخرى من فنانين أخرين لأن المواقف كثيرة".