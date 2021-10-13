«أدورا الإغراء هادفة..ويوسف شاهين اكتشفني برقصة»..عايدة رياض تروي مسيرتها مع الفن

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روت الفنانة عايدة رياض تفاصيل دخولها مجال الفن وطبيعة الأدوار التي تحب تقديمها في إشارة منها أن أدوار الإغراء تعتبرها هادفة وبها موضوع وقصة يعيشها الجمهور في علاقتهم العاطفية.

دوت الخليج يرصد مسيرة عايدة رياض الفنية

يوسف شاهين بداية مسيرة عايدة رياض الفنية

تحدثت عايدة رياض خلال لقائها مع لميس الحديدي عن بداية مسيرتها الفنية وكيف التقت بالفنان يوسف شاهين قائلة: “المخرجين العظام بتوع زمان كانوا بيجيوا المسرح، ويتفرجوا، ويشوفوا المواهب، بدأت مع المخرج يوسف شاهين بدري برقصة البمبوطية، كنت لسة صغيرة في سنة تانية، وكنت وقتها بتلصص على جلال عيسى ومشيرة إسماعيل، كنت ببص في الكواليس وفجأة لقيت حد مسكني من قفايا وكان جلال عيسى برفقة يوسف شاهين وقتها”.

وأضافت عايدة رياض: “قال وقتها عايز البنت دي في فيلم وثائقي، وأخذني وقال لي عايزك تمثلي فرد عليه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن، قائلين: نبلغ والدها لأنها ستسافر مديرية التحرير لمدة عشرة أيام، وبالفعل سافرت”.

عايدة رياض توضح استفادتها من البداية مبكرا

وتابعت عايدة رياض موضحا أنها كانت بدايتها في معرفة ماذا يعني الوسط الفني موضحة: “تعلمت يعني إيه كاميرا ؟ طلب مني أن يمسك الكاميرا، وأنظر له، وأعبر وسألني أسئلة كان هدفه منها أن يدربني على الكاميرا، وقال لي حينها لا اريد ان أرى تقلص عضلات وجهك، وعظمك وحواجبك عاوز عنيكي بس كان شايف أن العينين هي التعبير “.

محمد خان أصعب ماواجهته عايدة رياض خلال مسيرتها

وصفت الفنانة عايدة رياض المخرج محمد خان بأنه كان أصعب ما واجهته في فيلم "أحلام هند وكاميليا"، الذي اشتركت في بطولته مع الفنان أحمد زكي، والفنانة نجلاء فتحي، بسبب دقته الشديدة، فقالت: “"كان في مشهد محضراه، وبعيط وهي بتسرحلي شعري، وعملته ومستنية إنه يسقف لي. قال إيه اللي إنتي عاملاه ده، ده أوفر قوي، أنا عايز أبسط من كده بكتير، قولي حكايتك بسرعة، وعيطتي أو معيطتيش مش مهم”.

واستكملت: “بعد دقيقتين عاد المشهد وقلته عادي، ورحت أتفرج في افتتاح الفيلم، لقيت المشهد إيه البساطة والجمال ده، وطالع فيه كل حاجة”.

سبب حب عايدة رياض لأدوار الإغراء

أما عن أدوار الإغراء فقالت: “كل الشغل فيه أدوار إغراء، أنا في نظري مش إغراء هي موضوع وقصة. مثلا اللعب مع الكبار، مش عارفين يتجوزوا، هل مبيحصلش مع أي اتنين بيحبوا بعض يبوسوا بعض؟، الكيت كات فيلم علامة، هل عشان إغراء؟ لأ مش إغراء، أستاذ داود عبد السيد كان بيقوللي إنتي في الفيلم إتجوزتي حد إشتراكي بـ 10000 جنيه ومشي، شريف منير ده حبيب عمرك، بس طبعا بيبان للجمهور طالما فيه بوس يبقى إغراء، فخليه إغراء”.

وأضافت: “عمري ما ندمت على أي عمل ليا، في أفلام مش مهمة وأفلام مقاولات، أفلام المقاولات يعني الإنتاج ضعيف، يعني إنت حتاخدي مبلغ ضعيف”.