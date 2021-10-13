/655816/كشف-ملابسات-دهس-سائق-لودر-سيدة-وإصابة-ابنها-في-القليوبية

كشفت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» حول وقوع حادث تصادم ووفاة سيدة وإصابةابنها بالقليوبية.

تحيامصر يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

وقالت الدالية في بيان صباح اليوم الاربعاء: «بالنسبة لما تم تداوله على على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» متضمناً وقوع حادث تصادم ووفاةربة وإصابة نجلها بالقليوبية،وبالفحص، واتضح أنه تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاه ومصاب بدائرة القسم».

كما أضافت: «بالإنتقال تبين أنه أثناء قيام معدة ثقيلة «لودر» قيادة أحد الأشخاص برفع القمامة من أحد المناطق بدائرة القسم وحال رجوعه للخلف إصطدم بإحدى السيدات، ونجلها.

مما أدى إلى وفاة ربة منزل وإصابة نجلها بكدمات متفرقة بالجسم، تم ضبط قائد اللودر، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص، وبسؤال زوج السيدة المشار إليها، وشقيقها، إيدا ما جاء بالفحص وإتهما قائد اللودر بالتسبب في الحادث.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر قررت النيابة العامة بأكتوبر بانتداب المعمل الجنائي، اليوم الأربعاء، لمعاينة حريق شب داخل مصنع بالمنطقة الصناعية،لتحديد قيمة الخسائر ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

حريق هائل داخل مصنع بـ المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

وكان نشب حريق هائل داخل مصنع بـ المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.