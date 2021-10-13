مهرجان الجونة السينمائي يعترض طريق «الملحد»..تفاصيل

/655818/مهرجان-الجونة-السينمائي-يعترض-طريق-الملحدتفاصيل

تنطلق فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة بداية من غدا الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري حتى يوم 22 من نفس الشهر برئاسة الفنان انتشال التميمي.

دوت الخليج يرصد سبب توقف فيلم الملحد

وانشغل عدد كبير من نجوم الفن بالتحضيرات والتجهيزات لحفل افتتاح المهرجان الأمر الذي جعل صناع فيلم «الملحد» يتوقفون عن تصويره خلال تلك الفترة وهو من بطولة الفنان محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.

قصة فيلم الملحد

فيلم الملحد من ن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

صناع فيلم الملحد ينشغلون بعرض قمر 14 بمهرجان الجونة

ويشارك أحمد حاتم وأحمد السبكي في فيلم “قمر 14”، الذي من المقرر عرضه في مسابقة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، ويتضمن 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى ستنطلق خلال الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

يسرا في مهرجان الجونة رغم أزمتها مع المدير

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول، على رأسهم الفنانة يسرا التي نشب بينها وبين مدير المهرجان انتشال التميمي، الذي صرح برفضه لحضور يسرا المهرجان.

ومن المقرر أن يكرم أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتقدم المذيعة ناردين فرج حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، فيما تقدم الإعلامية جاسمين طه حفل الختام.