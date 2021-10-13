انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة فى الإسكندرية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءً هى: - أبو قير "شارع مسجد النقلى". - العصافرة قبلى "شارع أحمد عطية من شارع 45". - خورشيد "عزبة الحجارى الزوايدة". - العصافرة بحرى " بجوار وردة العصافرة". - زيزينيا "شارع إبراهيم العطار". - العوايد "عزبة سكينة". - الإبراهيمية "شارع عبد اللطيف الصفوانى". - محرم بك "مصنع البلاط". - الجمرك " إذاعة الأنفوشى". - الورديان "شارع الأمير لؤلؤ". - العامرية "مسجد الهدايا". - برج العرب "هوارية 4".

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