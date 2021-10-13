صور.. انعقاد جلسة مشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - عقد السفير بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، يوم 12 أكتوبر الجارى، جلسة مشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى إنريك مورا، والوفد المرافق له.





بحث الجانبان العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى 11 يوليو الماضى، والتى تخللتها لقاءات مع مسؤولى الاتحاد الأوروبى للتباحث حول جوانب العلاقات الثنائية، وكذا تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية على الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأهمية التعاون المشترك فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة فى الوقت الراهن، خاصة وأن مصر تعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، معربا عن تطلع الجانب المصرى إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة القادمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى يقدمها الاقتصاد المصرى فى ظل عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى أطلقت فى مصر منذ عام 2016، مثنيا على التعاون الثنائى والإقليمى القائم مع الاتحاد الاوروبى بصفة عامة.

كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع مصر فى مجال اللقاحات حيث تم استعراض القدرات والإمكانيات المصرية فى المجال الطبى والدوائى، وفرص أن تصبح مصر مركزا إقليميا لإنتاج اللقاحات فى ضوء الاحتياج المتزايد للقاحات فى إفريقيا.



وتناولت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات السياسية وعلى رأسها التحضيرات لعقد القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع فى أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب. كما تم تناول موضوع سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد.

وقد عقدت المشاورات السياسية بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بالإضافة إلى مساعدى وزير الخارجية لكل من الشؤون الإفريقية، وليبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، ومساعد وزيرة الصحة والسكان، ونواب مساعدى وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبى وحقوق الإنسان، ودول غرب ووسط آسيا، ومديرى وحدة الإرهاب، والهجرة، ونزع السلاح، وغرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى رئيس مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام.