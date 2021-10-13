وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفيرة كولومبيا تعزيز العلاقات الاقتصادية 

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع آنا ميلينا مونيوس دى جابريا سفيرة جمهورية كولومبيا لدى مصر سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.





جاء ذلك خلال استقبال الوزير مرسى لـ "مونيوس" بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير.

وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى والمجالات التى يمكن التعاون فيها مع الشركات العاملة بمجالات مماثلة بجمهورية كولومبيا على الصعيدين المدنى والعسكرى، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار بالدولتين تساعد فى إنشاء عمليات تبادل تجارى قوية بين الجانبين.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالاستفادة من الخبرات الكولومبية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى للتماشى مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات كافة الشركات العالمية كما أنها تعد مركزاً للانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية.

من جانبها أوضحت آنا ميلينا مونيوس دى جابريا سفيرة جمهورية كولومبيا لدى مصر أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفةً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين كولومبيا ومصر.

كما أشادت مونيوس بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معربةً عن تطلع عدد من الشركات الكولومبية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفى ضوء عمليات التحديث الجارية فى مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيدةً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أنه فى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكولومبية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.