مدبولى يشهد توقيع بروتوكول بين «العدل والتعليم» للاستفادة من بنك المعرفة

ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المشرف العام على بنك المعرفة المصرى.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتى العدل والتربية والتعليم فى مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفى لبنك المعرفة المصرى، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلا عن تطوير المعرفة فى مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمى.
وعقب التوقيع، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن البروتوكول، الذى تم توقيعه اليوم، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة فى تأهيل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين فى المجال القضائى والتشريعى؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء فى مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، مضيفا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين فى المجال القضائى، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصرى؛ من أجل إتاحة احتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشئون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وذلك وفقا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين فى هذا المجال.
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