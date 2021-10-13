برلمانى لـ«دوت الخليج»: تقسيم الفترات بالمدارس ضرورة لمواجهة الكثافات

جدة - نرمين السيد - وأضف نطير، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه خلال تفقده الفصول المدرسية فى أول أسبوع من العام الدراسى، وجد الكثافة مرتفعة للغاية فى الفصول، مشددًا على ضرورة وضع حلول سهلة التنفيذ ومنها تقسيم الفترات منعًا للتكدس، وحرصًا على سلامة وصحة الأفراد.

وكشف فى هذا الصدد، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة محددة بأسيوط من أجل القضاء على ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس.

ودعا عضو مجلس النواب الحكومة لدراسة الأراضى التابعة للدولة وغير مستغلة وصالحة لإقامة مدارس، ومن ثم البدء ببنائها.