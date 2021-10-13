رانيا المشاط تطالب المؤسسات الدولية بزيادة التمويل التنموى منخفض التكلفة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية فى إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادى الأخضر بين البلدان والتى باتت أكثر تباعدًا فى ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع السنوى لمجموعة الـ24 على مستوى الوزراء ومحافظى مجموعة البنك الدولى، والذى يعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وحضر الاجتماع كريستالينا جورجيف مديرة صندوق النقد الدولى، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى.

وأشارت إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات التمويل الدولية بزيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالى والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر، إذ أصبحت هناك حاجة ملحة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التى تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل والتكيف.

ونوهت بأهمية التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط والتى تعزز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية، لتحفيز الاستثمار المؤثر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التى تصل قيمتها لنحو 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم ومما يعزز التواصل والتأثير الفعال لتحقيق التحول الاخضر العادل.

وتابعت: يمكن لمجموعة الـ24 أن تعزز العمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص لمكافحة مخاطر تغير المناخ والتى لها تأثير سلبى على معيشة الإنسان والأسواق العالمية وتفعيل الدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع الدولى لتعبئة التمويل الأخضر والأدوات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى تطلع العالم لما سيسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP26 الذى سيعقد فى المملكة المتحدة نهاية الشهر الجارى، وأهميته فى تأكيد التزام العالم بالعمل المشترك لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية خصوصًا فى الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن استضافة مصر للنسخة المقبلة من المؤتمر تعنى الكثير للدولة المصرية التى تمضى قدمًا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر وتسعى لتصبح دولة رائدة على المستوى الإقليمى فى التحول الأخضر والتعافى المستدام.

وذكرت أن توصيات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، التى صدرت باتفاق المشاركين من ممثلى حكومات قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة، تضمنت محاور أساسية حول العمل المناخى والتأكيد على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، وضرورة مراعاة التأثير المتفاوت للتغيرات المناخية وارتفاع هذا التأثير على الدول الإفريقية رغم مساهمتها بالنسبة الأقل من الانبعاثات الضارة، مؤكدة استمرار المتابعة على توصيات المنتدى مع شركائنا فى الدول الإفريقية للدفع نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.