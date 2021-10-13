الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إلي العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.