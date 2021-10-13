/655820/لعقد-جلسة-مباحثات-ثنائية-السيسي-يلتقي-برئيس-الوزراء-المجري
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء، فى جلسة مباحثات ثنائية.
دوت الخليج
رئيس الجمهورية يلقتي برئيس الوزراء المجري
وكان الرئيس السيسي قد وصل ، مساء الإثنين، إلي العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.
الرئيس السيسي: مصر ليس لديها مصدر للمياه إلا نهر النيل
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء الذى جمعه بالرئيس المجري، أن مصر ليس لديها مصدر للمياه إلا نهر النيل فقط، إذ نعتبر من الدول التى لديها معاناة شديدة فى المياه". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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