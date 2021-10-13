عايدة رياض عن موقف والدها من تعلم الرقص: «أخويا قاله بنتك هتشتغل غازية..ووالدي وافق»

/655822/عايدة-رياض-عن-موقف-والدها-من-تعلم-الرقص-أخويا-قاله-بنتك-هتشتغل-غازيةووالدي-وافق

أذهلت عايدة رياض الجمهور بتصريحها عن موقفها والدها من رغبتها في الدراسة بمدرسة الفنون الشعبية بعدما رشحت بواسطة “رقصة البموطية”، مشيرا إلى أنه رغم اعتراض شقيقها إلا أن والدها وافق بكل بساطة.

دوت الخليج يرصد موقف والد عايدة رياض من تعلمها الرقص

قالت عايدة رياض خلال استضافتها ببرنامج “كلمة أخيرة”، مع لميس الحديدي إنها رشحت لدخول مدرسة الفنون الشعبية بواسطة راقصة "البمبوطية" في الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكانت في ذلك الوقت الصف السادس الابتدائي، وبطلة جمهورية في الجمباز وتعزف الموسيقى.

وأضافت: "بابا كان في اليمن، وأخويا بعتله جواب، كنت طالبة بنطلونات وساعة، وقال له يا بابا متجيبش لعايدة الساعة ولا البنطلون، عايدة هتشتغل غزية، "بابا رجع من اليمن، وراح المسرح وشاف الفرقة والخبرا الروس، ووافق وقاللي خلي بالك من المدرسة”.

عايدة رياض تشيد بأدوار الإغراء

وتخدثت عايدة رياض بتصريحات صادمة عن أدوار الإغراء مشيرة إلى أنها تعتبرها هادفة وبها موضوع وقصة مفيدة، فقالت: “كل الشغل فيه أدوار إغراء، أنا في نظري مش إغراء هي موضوع وقصة. مثلا اللعب مع الكبار، مش عارفين يتجوزوا، هل مبيحصلش مع أي اتنين بيحبوا بعض يبوسوا بعض؟، الكيت كات فيلم علامة، هل عشان إغراء؟ لأ مش إغراء، أستاذ داود عبد السيد كان بيقوللي إنتي في الفيلم إتجوزتي حد إشتراكي بـ 10000 جنيه ومشي، شريف منير ده حبيب عمرك، بس طبعا بيبان للجمهور طالما فيه بوس يبقى إغراء، فخليه إغراء”.

وأضافت: “عمري ما ندمت على أي عمل ليا، في أفلام مش مهمة وأفلام مقاولات، أفلام المقاولات يعني الإنتاج ضعيف، يعني إنت حتاخدي مبلغ ضعيف”.

يوسف شاهين بداية مسيرة عايدة رياض الفنية

وتحدثت عايدة رياض خلال لقائها مع لميس الحديدي عن بداية مسيرتها الفنية وكيف التقت بالفنان يوسف شاهين قائلة: “المخرجين العظام بتوع زمان كانوا بيجيوا المسرح، ويتفرجوا، ويشوفوا المواهب، بدأت مع المخرج يوسف شاهين بدري برقصة البمبوطية، كنت لسة صغيرة في سنة تانية، وكنت وقتها بتلصص على جلال عيسى ومشيرة إسماعيل، كنت ببص في الكواليس وفجأة لقيت حد مسكني من قفايا وكان جلال عيسى برفقة يوسف شاهين وقتها”.

وأضافت عايدة رياض: “قال وقتها عايز البنت دي في فيلم وثائقي، وأخذني وقال لي عايزك تمثلي فرد عليه جلال عيسى وسيف عبد الرحمن، قائلين: نبلغ والدها لأنها ستسافر مديرية التحرير لمدة عشرة أيام، وبالفعل سافرت”.