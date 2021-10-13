/655824/إيمان-الألفي-تهنئ-أول-معيدة-من-مرضى-ضمور-العضلات-بجامعة-الزقازيق

تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، بالتهنئه للدكتوره يارا محمد أول معيده في كلية تجارة بجامعة الزقازيق من مرضي ضمور العضلات، على ما وصلت إليه من نجاح، مشيرة إلى ما واجهته من صعوبات.

دوت الخليج يرصد تهنئة النائبة إيمان الالفي لاول معيدة من مرضي ضمور العضلات بجامعة الزقازيق

هذا وقام وفد من نواب مجلسي النواب الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس الثلاثاء الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ بزيارة رسمية لهيئة الطاقة الذرية فى إطار الجولات التي يجريها نواب شباب الأحزاب للتعرف على المشروعات القومية والحيوية وكيفية دعمها من الناحية التشريعية.

وكان في إستقبال الوفد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، الذي أعرب عن خالص سعادته بهذه الزيارة، والتي تعتبر الزيارة الرسمية الأولي للهيئة، وأثني على الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي حققها أعضاء التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه .

قام الوفد زيارة عدد من المنشآت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي، بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة. وأبدي وفد التنسيقية إعجابه وتقديره للدور الذي تقدمه هيئة الطاقة النووية في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الإقتصاد المصري ، في ضوء ما يتوافر بالهيئة من خبرات علمية وبشرية علي مدار أكثر من ستين عاماً، حيث تعد الهيئة أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.

وأكد أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن كامل استعدادهم للتعاون مع الهيئة في ضوء ما تقدمه من خدمات جليلة تسهم في رفعة شأن بلدنا العزيزة. وضم الوفد أعضاء مجلس النواب النائب محمد اسماعيل، والنائبة غادة على، والنائب محمد تيسير ، والنائبة ايمان الألفى ، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، والنائب محمد السباعى ، ومن أعضاء التنسيقية نور الدين الشيخ، وحسام الدين فوزى، وسمية هاشم.