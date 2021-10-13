/655827/عمر-كمال-يجتمع-بـ-كريم-محمود-عبد-العزيز-في-عمل-فني-جديد

كشف الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن عمل فني جديد من المقرر أن يجمعه بالنجم كريم محمود عبد العزيز خلال الفترة القليلة المقبلة دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالعمل.

دوت الخليج يرصد تعاون عمر كمال مع محمود كريم عبد العزيز خلال الفترة المقبلة

ونشر عمر كمال صورة جمعته بكريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها مشوقا الجمهور: “قريبا”، وخمن الجمهور بأنهم من المقرر أن يتعاونا معا في عمل غنائي جديد.

مشادات بين عمر كمال ومتابعيه بسبب مهنته السابقة

وكان قد تعرض عمر كمال في وقت سابق هجوم وتطاول أحد المتابعين عليه بسبب مهنة كان يشغلها سابقا مشيرا إلى أن الشهرة طغت على مظهره الخارجي قائلا: “النظافة بانت عليك أهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم.. النظافة حلوة”، ليرد عليه كمال: “الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكدة”.

وشارك كمال رده على منتقدي مهنته السابقة، وعلق عليها فاخرا: “حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب”.

كريم محمود عبد العزيز يتألق بفيلم موسى

ومن جانب أخر، استطاع كريم محمود عبد العزيز أن يحقق نجاحات ساحقة من خلال فيلمه الأخير «موسى» التي تدور قصته حول طالب في كلية الهندسة يدعى يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به.

ويعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.