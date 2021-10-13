/655836/النائب-أحمد-مهنى-تعليقا-على-زيارة-الرئيس-للمجر-نطالب-بصياغة-إطار-قانوني-ملزم-بشأن-أزمة-سد-النهضة

أشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس ونظيره المجري بالعاصمة المجرية بودابست، بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد مهني بشلأن مشاركة السيسي فى قمة فيشجراد

قمة فيشجراد

وأكد النائب احمد مهني خلال البيان الصادر له، أنه بالرغم من التأثير السلبي على مصر من ملء سد النهضة، إلا أنها ترغب دائمًا في إيجاد الحلول السلمية ولم ترغب في التدخل العسكري للحصول على نصيبها من المياه، وأكبر دليل على مطالبة فخامة الرئيس حق الدولة المصرية في المياه للتنمية والتعاون وليس في الصراعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مياه نهر النيل هو مصدر الموارد الرئيسية الذي تعتمد عليه مصر في سداد احتياجاتها من زراعة وصناعة ومياه شرب بنسبة تزيد عن 85%؛ وبالرغم من ذلك إلا أن إثيوبيا تتحدث من منطلق أنها صاحبة هذا النهر ولا تعتبره نهرًا دوليًا يبدأ من الهضبة الإثيوبية وينتهي في مفيض توشكى.

وأضاف البرلماني، أن مصر لا يمكن أن تقبل بحلول وسطي أو تعهدات فردية بعد الضرر المائي، بل بحصص وأرقام يتوافق عليها الجميع، خاصة وأن إثيوبيا ليست حليفًا موثوق فيه ودائمًا ما تثير نقاط الخلاف وتتهرب من معاهداتها، مطالبًا بصياغة إطار قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث، وهذا الأمر يتفهمها الجميع.