/655837/تفاصيل-حفل-افتتاح-مهرجان-الجونة-قبل-انطلاقها-غدا

تنطلق فاعليات مهرجان الجونة بداية من غدا الخميس الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري امتدادا ليوم 22 من نفس الشهر برئاسة الفنان انتشال التميمي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويبدأ المهرجان بالعديد من الإطلالات الباهرة التي ينشغل بها كبار النجوم في وجود عدد كبير من الصحفيين ونجوم الإعلام، ثم تبدا الإدارة في توزيع الجوائز والتكريمات، ومن المقرر أن تقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة الإعلامية ناردين فرج.

كما سيقدم خلال حفل الإفتتاح 3 أغاني واحدة للفنان محمد رمضان الذي سافر للجونة للتدريب عليها لتقديمها على المسرح، كما انتهى مغني الراب ويجز من تصوير كليب دعائي لأحد رعاة المهرجان، وقدمت شركة "مزيكا" أغنية للمهرجان من غناء حسن أبو الروس ودينا الشربيني.

القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن القائمة الكاملة لمهرجان الجونة السينمائة، لجنة مسابقة الأفلام الروائية «برئاسة روب ألين» وبتولاه كلا من الأعضاء الفنانة منة شلبي الحاصدة على جائزة ترشيح أفضل ممثلة بمهرجان إيمي العالمي سارة هوش المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو السينمائي الدولي في المكسيك. - المخرج اللبناني جورج هاشم - المخرج الهندي كبير خان المعروف بأعمال مثل كابول إكسبرس ونيويورك وإيك ثا تايجر وسنوات طالبان وما بعدها.

أما عن لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة «برئاسة مارتا سوسا» فتضم المنتج الكوري جان جيون -المخرجة الأمريكية كيم إبن سنادير -المخرج الأردني محمود المساد -والفلسطنية مي عودة.

ولجنة الأفلام القصيرة «برئاسة كاملة أبو ذكرى» تضم المخرج المصري تامر عشري -المبرمجة أليس خروبي -المغربية نادية كوندا، ولجنة جائزة نجمة الجونة يترأسها الممثلة المصرية أروى جودة -المخرج كيفان مشايخ -الصحفية رنا نجار.

أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادًا لتكريمه

الجدير بالذكر أنه يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.