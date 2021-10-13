بث مباشر.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ورئيس الوزراء المجرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس المجرى، أمس الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقصر الرئاسى بالعاصمة بودابست، إذ أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمية، أعقبها مؤتمر صحفى مع نظيره المجرى يانوش أدير.





ويقام حاليًا مؤتمرًا صحفيًا للرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر، ويقدم "دوت الخليج" بثًا مباشرًا له. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة المجرية بودابست فى قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، والذى يضم كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا".

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