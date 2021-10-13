السبت.. بدء فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور

جدة - نرمين السيد - تبدأ فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، السبت المقبل، والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد، فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجارى.. برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور فى مصر تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.. إذ تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خصوصًا أنها تحتل المرتبة الأولى عالميًا وعربيًا فى إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت جامع أن الوزارة تبذل حاليًا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور فى مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالميًا وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير سلسلتى الإمداد والقيمة لهذا القطاع ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كل عمليات إنتاج وتصنيع وتعبئة التمور وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائى ودعم المنتجين والمصنعين المصريين فى مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وأضافت جامع أن الملتقى الأول للتمور يستهدف تشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك عرض أهم أصناف التمور المصرية بالإضافة إلى توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجى ومصنعى ومسوقى ومصدرى التمور فى مصر، مشيرةً إلى أن الملتقى سيستهدف أيضًا تبادل الخبرات بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر وعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات فى مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع فى مجال إنتاج التمور.