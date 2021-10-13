فيديو.. الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش من حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظة الجيزة، حملات موسعة لرفع المخلفات والرتش المتواجدة بعدد من القطاعات بحدائق الأهرام، حيث كلف أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.





وأسفرت الحملات أمس عن رفع 200 طن مخلفات بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام وذلك من خلال 10 سيارات نقل فى إطار مجهودات المحافظة لتمهيد الطريق وتحسين مستوى النظافة به. وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، منوها بأنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها. وناشد محافظ الجيزة، أصحاب قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات، واستكمالا للحملات الموسعة التى شنتها محافظة الجيزة تم إزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكنى إلى الغرض التجارى بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة وذلك بقطع 155 ز و337 ط بقطاع هضبة الأهرام وجارى استكمال الحملات لإزالة كافة المخالفات.

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