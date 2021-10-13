مترو الأنفاق: إفتتاح منفذ جديد لبيع تذاكر المترو للطلبة داخل حرم جامعة...

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح منفذ جديد لبيع التذاكر داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان وذلك تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام أمام مكاتب صرف التذاكر بمحطة جامعة حلوان بالخط الأول حفاظا عليهم من إنتشار فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه تم إفتتاح مكتب لإستخراج إشتراكات الطلبة داخل حرم جامعة حلوان يتم من خلاله تجميع إستمارات الإشتراكات مستوفية كافة التعليمات الخاصة بإستخراج إشتراكات الطلبة و يتم عمله و تسليمه للطالب فى اليوم التالى وذلك تيسرا وتسهيلا عليهم .

كما أوضحت الشركة أنه نظرا للإقبال الشديد من الطلبة والطالبات على مكاتب الإشتراكات بالمحطات لإستخراج اشتراكات الطلبة المدعمة وحرصا منها على تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب فقد تم طرح إستمارة الإشتراك للطلبة إلكترونيا من خلال تحميلها عبر الموقع الرسمي للشركة وتحصيل قيمة الإستمارة عند إستخراج الإشتراك مع فتح منفذ جديد لإستخراج إشتراكات الطلبة بمحطتى منشية الصدر و عزبة النخل بالخط الأول بالإضافة إلى المكاتب الأخرى بمحطات الخط الأول والثاني مؤكدين على أنه تم إستمرار مد ساعات العمل بجميع مكاتب الإشتراكات لتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية لحين الإنتهاء من تجديد جميع إشتراكات الطلبة .

حيث قامت الشركة بتوضيح أماكن مكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة )

و مكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) .

و ختاما أكد أحمد عبدالهادي بكير ، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق " أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبالتعاون مع المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التى تليق بمستخدمى مترو الأنفاق مناشداً جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع القيادات والعاملين بها عام دراسي موفق وينتهي بالنجاح لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات مع تمنياتنا برحلات تحملجميع وسائل الراحة والأمان لمستخدمى مرفق مترو الأنفاق .