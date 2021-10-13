حريق هائل في الخيمة الرئيسية لمهرجان الجونة (فيديو وصور)

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نشب حريق قيل من شهود عيان إنه ضخم داخل إحدى خيام مهرجان الجنونة السينمائي، ويرجح أنها الخيمة الرئيسية، وذلك قبل افتتاح المهرجان والمقرر له غد الخميس.
وأظهرت الفيديوهات والصور التي حصلت عليها صوت الأمة السنة النار والأدخنة تتصاعد بكثافة من الخيمة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي.
ومن المقرر أن تستقبل مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.
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