آخر أخبار مهرجان الجونة.. حريق فى القاعة الرئيسية «صور وفيديو»

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حريق فى مهرجان الجونة ، نشب حريق هائل فى القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي منذ قليل، وذلك أثناء عملية التحضير الذى يقوم بها العاملين لبدء فعالياته.

دوت الخليج

آخر أخبار مهرجان الجونة.. حريق فى القاعة الرئيسية

حريق مهرجان الجونة

ورصد دوت الخليج من خلال كاميراته هناك وجود ألسنة من النار تتصاعد فى القاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي، وفى الخلفية محاولات للإطفاء.

والحريق الذى نشب فى الصالة الرئيسية والتى يقام بها المهرجان، قد يدفع القائمون على الفعاليات تأجيل المراسم الأولى الخاص بالمهرجان.

حقيقة حريق مهرجان الجونة

كواليس حريق مهرجان الجونة

حقيقة حريق مهرجان الجونة تم تأكيد من قبل عدد من شهور العيان، وذلك أثناء تصوير المشاهد الأولى للحريق الذى نشب فى القاعة الرئيسية.

مهرجان الجونة السينمائي، يعقد كل يوم ويحضره المئات من الفنانيين، وأيضًا يضم العديد من النجوم فى مصر والوطن العربي، وأيضًا عددًا من النجوم العالمية.

هل يتم تأجيل مهرجان الجونة بعد الحريق؟

كما يقدم مهرجان الجونة الذى نشب به حريق فى القاعة الرئيسية منذ قليل، العديد من الأفلام السينمائية المميزة حول العالم، وتسعى أيضًا العديد من وسائل الإعلام المختلفة إلى رصد كافة الكواليس الخاصة بالفعاليات التى تقام طيلة أيام المهرجان.

ووفقًا لما أعلن عنه القائمين على المهرجان الذى سيكون مهدد بالتأجيل بسبب الحريق، فإن عدد من المخرجين البارزين سوف يكون قائمين على التحليل والاختيار بالنسبة للأعمال السينمائية.