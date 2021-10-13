طاقة الشيوخ تستكمل مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طاقة الشيوخ لقانون العمل الجديد

قانون العمل

وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ امس قد عقدت اولي اجتماعاتها امس الثلاثاء برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

فلسلفة القانون

وأكد وزير القوى العاملة، أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً الي أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة، موضحاً ان تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

ومن جانبه اشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.