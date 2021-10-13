بعد نشوب حريق بمهرجان الجونة..تعرف على أبرز النجوم الحاضرين

/655842/بعد-نشوب-حريق-بمهرجان-الجونةتعرف-على-أبرز-النجوم-الحاضرين

يضم مهرجان الجونة عدد كبير من المشاهير من فنانين وإعلاميين وصحافيين، ومن المقرر أن يشهد بداية غدا إنطلاق دورته الخامسة بتقديم من الإعلامية ناردين فرج وبعد نشوب حريق بالمهرجان تسائل عدد كبير عن النجوم الحاضرين.

دوت الخليج يرصد نجوم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

ويشارك في الدورة الخامسة من المهرجان كلا من يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وأنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد.

فضلا عن النجوم فهم أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، وسيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدى الأتربي،يسرا االلوزي، هدى المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

أحمد السقا أول الحاضرين لإفتتاح مهرجان الجونة استعدادًا لتكريمه

الجدير بالذكر أنه يستعد الفنان أحمد السقا للسفر إلى مدينة الغردفة ترقبًا لتكريمه خلال مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل إفتتاح الدورة الخامسة.

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام، ومن المقرر أن يكرم السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

يسرا في مهرجان الجونة رغم أزمتها مع المدير

وبرغم أزمة يسرا مع انتشال التميمي وتطاولهم خلال البرامج والسوشيال ميديا بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، إلا أنها أتت على رأس الحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة.

الجدير بالذكر أنه شنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.