/655843/مفاجأة-ماذا-يفعل-الأهلي-في-بطولة-أفريقيا-عندما-يواجهة-فرق-النيجر

تستعد بعثة فريق النادي الأهلي للسفر إلي النيجر صباح غداً الخميس لخوض لقاء فريق الحرس الجمهوري النيجري في إفتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويواجة النادي الأهلي للعام الثاني علي التوالي فريق من النيجر في إفتتاح مشوارة في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث واجة العام الماضي فريق سونديب في دور ال 32 من البطولة.

وعندما واجهة الأهلي فريق سونديب النيجري في افتتاح مشوارة في البطولة الأفريقية تمكن من تحقيق لقب البطولة بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية علي حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتعتبر مواجهة الأهلي لفريق الحرس الجمهوري يوم السبت المقبل هي المواجهة الثانية للأهلي أمام فرق النيجر في تاريخة, فهل يحقق الأهلي لقب البطولة هذا العام مثلما حققها العام الماضي عند افتتاح مشوارة بمواجهة فريق من النيجر؟.

تدريبات الأهلي

يستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد حصول بعدما لاعبي الفريق، على راحة سلبية أمس الثلاثاء قبل التوجه غدا الخميس للنيجر بطائرة خاصة لملاقاة الحرس الوطنى على أن يختتم المارد الأحمر استعداداته فى القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

إصابة الشناوي

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف إصابة حارس الفريق محمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

وقال إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

سيد عبد الحفيظ

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.