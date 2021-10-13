كارتيرون: بداية الدوري قوية.. ونرغب في الحفاظ على اللقب

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مواعيد مباريات الدوري لم تعلن حتى الآن، مشيرا إلى أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الزمالك هو بطل الدوري وسيعمل على الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، موضحا أن الفريق سيستعد بجدية وتركيز للمسابقة المحلية من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد نيايو الوطني بكينيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

تدريبات الزمالك

وحرص المدير الفني للزمالك على المشاركة مع إحدى المجموعات خلال التدريبات الخفيفة التي أداها اللاعبون بالكرة بعد خوض التدريبات البدنية.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا. وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.